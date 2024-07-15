Четыре страны ЕС договорились о совместной разработке дальнобойных ракет

Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 км.
Таким образом они хотят восполнить пробел в европейских арсеналах, который, по их мнению, обнаружился в результате российско-украинской войны.
Соответствующее письмо о намерениях подписали министры обороны четырех стран ЕС в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.
В настоящее время европейский дальнобойный арсенал включает в себя французско-британские Scalp/Storm Shadow и немецкие Taurus.