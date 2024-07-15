15 июля 2024, 10:45

Четыре страны ЕС договорились о совместной разработке дальнобойных ракет

Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 км.

Таким образом они хотят восполнить пробел в европейских арсеналах, который, по их мнению, обнаружился в результате российско-украинской войны.

Соответствующее письмо о намерениях подписали министры обороны четырех стран ЕС в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

В настоящее время европейский дальнобойный арсенал включает в себя французско-британские Scalp/Storm Shadow и немецкие Taurus.
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