Украина уже начала использовать крылатые ракеты "Фламинго" — The Economist

7 октября 2025, 13:45

В материале, посвященном ударам по российским НПЗ, отмечается, что около 60% дальнобойных ударов по рф наносят с применением беспилотников FP-1, которые устойчивы к помехам, создаваемыми РЭБ, и могут лететь на расстояние до 1500 км.

Также Украина использует более тяжелый беспилотник "Лютый" с дальностью полета 2000 км и с системой машинного зрения для наведения на цель.Но теперь Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 ("Фламинго") с дальностью 3000 км и боеголовкой массой 1150 кг. Утверждается, что эти ракеты летят всего в 50 м над землей."Если FP-5 окажется способной прорвать российскую ПВО, это выведет на новый уровень разрушительную силу украинскую кампанию DeepStrike", — пишет The Economist.По данным издания, на день выпускается две-три таких ракеты. Однако уже к концу месяца это число может увеличиться до семи. Ее стоимость — около $500 000, что в четыре раза дешевле, чем американские Tomahawk.