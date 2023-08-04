Писториус не дает ракет Taurus ВСУ из-за действий США

4 августа 2023, 10:15

Германия продолжает отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.



"Мы все еще считаем, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Не только мы не поставляем. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши имеют особую дальность", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.