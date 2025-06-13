Германия не рассматривает поставки ракет TAURUS Украине

Во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса у последнего спросили, рассматривает ли Германия поставки ракет TAURUS Украине?
Ответ министра был краток: "Вы спросили, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам — нет".
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