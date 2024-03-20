Германия оплатит 180 тыс. боеприпасов для ВСУ

20 марта 2024, 11:15

Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует ntv.



"Поставка будет происходить поэтапно и начнется летом. Кроме того, мы как Германия законтрактовали еще 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на национальном уровне. Здесь также поставки в Украину планируется начать в этом году", — сказал он после встречи контактной группы в формате "Рамштайн".