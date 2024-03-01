Великобритания давит на ФРГ в вопросе поставок Украине ракет TAURUS — Bloomberg

1 марта 2024, 15:15

По данным агентства, правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты TAURUS большой дальности, поскольку Лондон "выразил раздражение" комментариями канцлера Германии Олафа Шольца по поводу британской активности в Украине.

По словам источников, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в этих. Кроме того, Великобритания предложила ФРГ сделку, согласно которой Лондон поставит Киеву больше своих ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании ракетами большой дальности.