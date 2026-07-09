Германия закупит у США крылатые ракеты Tomahawk

9 июля 2026, 14:45

Канцлер Германии Мерц заявил, что правительство США согласилось продать Берлину крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

По словам Мерца, договоренность была достигнута на саммите НАТО в Анкаре. Закупленные ракеты будут размещены на территории Германии и, как отметил канцлер, помогут устранить «значительный стратегический пробел» в обороне страны.Мерц также подчеркнул, что, несмотря на сохранение НАТО в качестве основы трансатлантической безопасности, Европа должна активнее развивать собственные оборонные возможности и создавать свои системы вооружений.