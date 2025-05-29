29 мая 2025, 17:15

Мерц все же не исключает передачу ракет TAURUS Украине

Канцлер Германии в эфире ZDF подтвердил, что поставки возможны, однако в подробности не вдавался.



"Конечно, это вполне возможно", — сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках TAURUS, указав при этом на длительный период обучения, необходимый для использования систем вооружения.

