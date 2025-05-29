Мерц все же не исключает передачу ракет TAURUS Украине

Канцлер Германии в эфире ZDF подтвердил, что поставки возможны, однако в подробности не вдавался.
"Конечно, это вполне возможно", — сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках TAURUS, указав при этом на длительный период обучения, необходимый для использования систем вооружения.
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