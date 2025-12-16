Мерц: Германия поддержит присоединение Украины к зоне свободной торговли ЕС

16 декабря 2025, 11:45

Канцлер Германии Мерц заявил, что «процветающая послевоенная Украина станет ценным торговым партнером для ЕС».

«Есть потенциал роста инновационных технологий, сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса. Есть огромный потенциал в полезных ископаемых — мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать Украину в этом», - сказал канцлер, выступая на немецко-украинском бизнес-форуме.По его словам, в целях экономической интеграции Украины с ЕС Берлин актуализирует соглашение с Киевом о присоединении к соглашению о свободной торговле.