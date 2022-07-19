Шольц поддерживает идею отмены вето блокировки решений ЕС одной страной

19 июля 2022, 10:45

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею отменить право вето, позволяющее одному государству блокировать решение всего ЕС.

В настоящее время ЕС применяет принцип единогласия для принятия наиболее ключевых решений, в частности в сфере международных отношений, а также в вопросе санкций.Но война в Украине, по мнению Шольца, усиливает необходимость положить конец "эгоистичному блокированию" европейских решений отдельными государствами-членами."Мы просто больше не можем позволить себе национальное право вето, например, во внешней политике, если хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав", - сказал он.