Шольц поддерживает идею отмены вето блокировки решений ЕС одной страной

В настоящее время ЕС применяет принцип единогласия для принятия наиболее ключевых решений, в частности в сфере международных отношений, а также в вопросе санкций.
Но война в Украине, по мнению Шольца, усиливает необходимость положить конец "эгоистичному блокированию" европейских решений отдельными государствами-членами.
"Мы просто больше не можем позволить себе национальное право вето, например, во внешней политике, если хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав", - сказал он.