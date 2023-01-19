Россия должна проиграть - Шольц

19 января 2023, 9:15

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия продолжит помогать Украине столько, сколь будет необходимо.

Также, политик высказался на каких условиях должна закончиться война: "Чтобы военный конфликт закончился - Россия должна проиграть. Поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнёрами".В свою очередь, Европейский парламент призвал канцлера Олафа Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard. На заседании в Страсбурге депутаты одобрили соответствующее предложение депутата Райнхарда Бютикофера от немецких "зелёных". В обращении указывается на необходимость создать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине.В Давосе Шольц пока ушёл от ответа на вопрос, стоит ли Украине ждать в ближайшее время поставок Leopard 2.