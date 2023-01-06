На канцлера Германии Олафа Шольца оказывают давление из-за танков

6 января 2023, 11:45

На канцлера Германии Олафа Шольца оказывают давление с целью поставки танков в Украину после заявления Франции о поставках AMX-10 RC.

"Аргумент, постоянно выдвигаемый канцелярией, что Германия не должна действовать в одиночку, абсолютно устарел", - сказала агентству Франс Пресс Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне Бундестага и член коалиционной партии канцлера Германии. "В очередной раз Франция берет на себя роль, которую должна была играть Германия, и сама становится лидером", - сказала она.