Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину — Politico

13 апреля 2022, 13:45

Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с РФ, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Изначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе, однако сейчас оно находится в подвешенном состоянии. По мнению Шольца, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую тяжелую военную технику.



«Мы оказываем такую военную поддержку одинаковым образом, и чтобы никто не торопился, включая Германию», — отметил Шольц.