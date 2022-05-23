Германия в июле поставит Украине первые 15 зенитных танков Gepard

23 мая 2022, 12:15

▪️Германия поставит Украине первые 15 зенитных танков «Гепард» в июле. К середине месяца танки должны быть полностью введены в эксплуатацию в Украине.

▪️В конце апреля Германия согласилась поставить Украине зенитные танки. А в начале мая Берлин заявил, что поставит Киеву семь самоходных гаубиц.🔻Для уничтожения целей на "Gepard" установлены две 35-мм скорострельные пушки, каждая из которых имеет темп стрельбы в 550 выстрелов в секунду.🔻Таким образом, за секунду эта зенитная система выстреливает 18 снарядов и делает это с высокой точностью.