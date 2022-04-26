Украина получит зенитные самоходные установки Gepard

26 апреля 2022, 12:15

Германия хочет разрешить поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard - Spiegel.

Министр обороны Кристин Ламбрехт должна объявить об этом во вторник на конференции по Украине на авиабазе Рамштайн.