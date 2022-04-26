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26 апреля 2022, 12:15
Украина получит зенитные самоходные установки Gepard
Германия хочет разрешить поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard - Spiegel.
Министр обороны Кристин Ламбрехт должна объявить об этом во вторник на конференции по Украине на авиабазе Рамштайн.
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