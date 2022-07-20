Бойцы ВСУ уже учатся на Gepard

20 июля 2022, 14:15

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard, — сообщает RND.

Сообщается, что тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в в Шлезвиг-Гольштейне. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.