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14 ноября 2023, 11:15
ВСУ получат еще 60 Gepard дополнительно
США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки их в Украину, — СМИ.
По данным издания, американское правительство заплатило за технику €110 млн.
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