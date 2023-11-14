14 ноября 2023, 11:15

ВСУ получат еще 60 Gepard дополнительно

США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки их в Украину, — СМИ.

По данным издания, американское правительство заплатило за технику €110 млн.
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