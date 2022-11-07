7 ноября 2022, 10:45

Поставки ВСУ боеприпасов для Gepard заблокированы Швейцарией

Швейцария отказала Германии в реэкспорте в Украину боеприпасов для Gepard, — об этом пишет Reuters.


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