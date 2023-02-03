3 февраля 2023, 9:45

Германия, Австрия и Швейцария приостановили полеты в Иран

Германия, Австрия и Швейцария приостановили полеты в Иран из-за ситуации с безопасностью после атаки беспилотника в Исфахане.


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