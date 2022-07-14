14 июля 2022, 9:15

Какое оружие ВСУ получит от Германии - опубликован список

Та самая Германия, которая 5 месяцев назад была готова передать лишь 5 тысяч касок и бронежилетов, теперь даёт самоходные гаубицы, “Stinger” и даже 3 немецких системы РСЗО – «MARS»!



Попытки русской пропаганды расколоть немецкое общество и политиков, и не дать им поставлять оружие в Украину – провалились!



Украине помогают оружием десятки стран мира.



Даже Иран отказался продавать в РФ беспилотники, так как не хочет оказаться в ещё большей изоляции, чем он есть сейчас.



Ниже список военной помощи, что предоставила Германия Украине:



- 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысячи боеприпасов к ним;

- 14 900 противотанковых мин;

- 500 противовоздушных ракет Stinger;

- 2700 ПЗРК «Стрела»;

- 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;

- 21,8 миллиона патронов к пистолетам;

- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);

- 3 РСЗО MARS с боеприпасами;

- 3 самоходных гаубицы 2000 года производства;

- 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard+ еще 6 тысяч патронов;

- 53 тысячи боеприпасов для ПВО;

- 65 холодильников для медицинского имущества;

- 1 пункт дезактивации автотранспорта;

- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;

- 10 (+10) автономных наземных дронов;

- 14 тягачей и 14 полуприцепов;

- 2 трактора и 4 прицепа;

- 43 разведывательных дрона;

- 1 высокочастотный прибор с оборудованием;

- 10 защищенных автомобилей;

- 8 электронных устройств для борьбы с дронами;

- 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

- систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

- 80 пикапов;

- 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;

- 3 бронированные эвакуационные машины;

- запчасти к самолетам МиГ-29;

- 3 ремонтные машины Bergepanzer 2.

