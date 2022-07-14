14 июля 2022, 9:15

Какое оружие ВСУ получит от Германии - опубликован список

Та самая Германия, которая 5 месяцев назад была готова передать лишь 5 тысяч касок и бронежилетов, теперь даёт самоходные гаубицы, “Stinger” и даже 3 немецких системы РСЗО – «MARS»!

Попытки русской пропаганды расколоть немецкое общество и политиков, и не дать им поставлять оружие в Украину – провалились!

Украине помогают оружием десятки стран мира.

Даже Иран отказался продавать в РФ беспилотники, так как не хочет оказаться в ещё большей изоляции, чем он есть сейчас.

Ниже список военной помощи, что предоставила Германия Украине:

- 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысячи боеприпасов к ним;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 противовоздушных ракет Stinger;
- 2700 ПЗРК «Стрела»;
- 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
- 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
- 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
- 3 самоходных гаубицы 2000 года производства;
- 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard+ еще 6 тысяч патронов;
- 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
- 65 холодильников для медицинского имущества;
- 1 пункт дезактивации автотранспорта;
- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
- 10 (+10) автономных наземных дронов;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов;
- 2 трактора и 4 прицепа;
- 43 разведывательных дрона;
- 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
- 10 защищенных автомобилей;
- 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
- 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
- 3 бронированные эвакуационные машины;
- запчасти к самолетам МиГ-29;
- 3 ремонтные машины Bergepanzer 2.
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