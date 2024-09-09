США, Британия и Германия объявили о новых поставках оружия в Украину

9 сентября 2024, 12:15

США, Британия и Германия объявили о новых пакетах военной помощи Киеву на заседании контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

США поставят Украине оружие на сумму $250 млн. В него вошли ракеты RIM-7, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные ЗРК Stinger, ПРК AT-4, TOW и Javelin.



В то же время министр обороны Германии Писториус объявил, что Берлин отправит 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 в 2024-2025 гг. Помимо этого, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Британия же обязалась поставить дополнительно 650 ракет Martlet на сумму $210 млн для укрепления ПВО Украины.