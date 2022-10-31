31 октября 2022, 13:45

Оказывается, в Кремле обсуждали возможность нанесения ядерного удара по Германии в конце прошлого года.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные радиоперехвата во время военных маневров в Балтийском море.Тогда руснявые блохи выделили 3 цели: Берлин, авиабазу США в Рамштайне и авиабазу "Бюхель", где хранится ядерное оружие.Также, по данным издания, "по Берлину уже несколько месяцев бродят слухи что путин угрожал Шольцу ядерным ударом по телефону. Шольц отрицает это, но все знают, что его можно запугать"