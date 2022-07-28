Советники Пентагона предупредили об угрозе российского ядерного удара по Европе

28 июля 2022, 12:45

Россия может пойти на «горизонтальную эскалацию» конфликта в Украине и решиться на удар по европейским членам НАТО, в том числе с применением ядерного оружия.

Такую оценку в докладе "Пути к эскалации России против НАТО" дают аналитики Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.По мнению Rand, побудить Кремль на отчаянный шаг может идея о том, что прямое военное вмешательство НАТО в войну в Украине неизбежно, как и последующий конфликт со всем блоком. В этом случае российское руководство может решиться первым нанести удар по странам альянса.При этом арсенал неядерных ракет большой дальности у российской армии существенно сократился в ходе военных действий против Украины, а с ним — и возможности конвенционального удара по НАТО.