Рютте не исключил участие НАТО в конфликте с Ираном

9 июля 2026, 9:45

Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО, не означает, что альянс не может принять участие в конфликте.

Об этом заявил генсек НАТО Рютте, выступая в Анкаре. Он подчеркнул, что в случае начала новой войны с Ираном американские поставки оружия на Украину не пострадают: «Нет, поскольку США настолько сильны, что смогут сделать и то, и другое». Также, по его словам, все страны НАТО заявили о недопустимости обретения Ираном ядерных возможностей.Рютте сообщил, что саммит НАТО принял решение взять под контроль снабжение стран блока топливом и выделит на эти нужды $27 млрд. Эти средства пойдут на модернизацию топливной инфраструктуры и строительство новой инфраструктуры, например, новые трубопроводы на восточный фланг альянса, добавил он.