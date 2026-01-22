Рютте: главным вопросом для НАТО является Украина, а не Гренландия

22 января 2026, 8:45

Риск заключается в том, что вы, конечно, сосредотачиваетесь на Гренландии, потому что мы должны убедиться, что этот вопрос будет решен мирным путем.

Но главным вопросом является не Гренландия. Сейчас главным вопросом является Украина. Я немного волнуюсь, что мы можем потерять контроль (относительно ситуации с Украиной), сосредотачиваясь так сильно на этих других вопросах», – заявил генсек НАТО Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Такого же мнения придерживается и президент Польши Навроцкий. «Вопрос Украины после нападения РФ является важнейшим не только для Польши и восточного фланга НАТО, но и для всего свободного мира. И я думаю, что проблема вокруг Гренландии не означает, что мы не думаем об Украине», - отметил он.