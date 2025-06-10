Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО НАТО на 400%

10 июня 2025, 9:15

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House.

«Мы видим в Украине, как Россия несет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо. Дело в том, что нам нужен квантовый скачок в нашей коллективной обороне. война в Украине», – отметил он.Марк Рютте также призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о цели в 5%.«Нашим армиям также нужны тысячи дополнительных бронированных машин и танков, миллионы артиллерийских снарядов, а также удвоение вспомогательных возможностей – таких как логистика, снабжение, транспорт и медицинская поддержка», – добавил генсек НАТО.Как известно, страны НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения со времен Холодной войны.