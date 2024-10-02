"Место Украины – в НАТО" - Рютте

2 октября 2024, 11:15

Перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Марк назвал три основных приоритета в своей работе.

Один из них — Украина.«В Европе не может быть долговременной безопасности без сильной, независимой Украины. Финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству в Альянсе. Мы должны сохранять эту поддержку в будущем, потому что место Украины по праву – в НАТО», – подчеркнул Рютте.Еще с заявления Марка Рютте:без поддержки США Украины, скорее всего, не было бы сегодня как страны;расходы на поддержку Украины намного меньше, чем те, с которыми мы столкнемся, если Путин добьется своего;поддержка Украины – правильное решение, это еще и инвестиция в нашу собственную безопасность;я поддерживаю удары оружием НАТО по целям в РФ, но эти решения будет принимать каждая страна Альянса самостоятельно.