Украинский флаг появился над киберцентром НАТО

14 апреля 2022, 9:45

Только что Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО торжественно поднял украинский флаг возле своей штаб квартиры.

«Налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности является жизненно важным, особенно учитывая рост риска возможных угроз в киберпространстве. Мы – с Украиной! CCDCOE приветствует перспективу принятия Украины в нашей семье», - отметил полковник Яак Тариен.Участие Украины в CCDCOE будет существенно способствовать более эффективному обмену опытом в сфере кибербезопасности между киберцентром, странами-участницами и НАТО.