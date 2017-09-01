В Киеве открыт четырехсотый магазин Киевстар в новом формате

1 сентября 2017, 11:15

1 сентября в центре Киева, на улице Крещатик, 52, торжественно открыт четырехсотый, юбилейный магазин ритейл сети Киевстар.

Специально к этому событию с 1 по 3 сентября посетителей магазина ждут специальные предложения, интересные развлечения и подарки. Среди них, к примеру, мягкие игрушки «Цыпа». Все посетители магазина смогут приобрести смартфоны и другие гаджеты с выгодными скидками.

Теперь в ритейл сети Киевстар – 400 фирменных магазинов. Они представлены в 215 городах и населенных пунктах, в том числе и с населением меньше 20 000 человек. Средняя посещаемость каждого магазина – более 600 человек в день. Больше 1000 продаж девайсов и аксессуаров совершаются в сети ежедневно.

С мая 2015 года национальный телеком-оператор проводит планомерный ребрендинг сети магазинов. Помимо привычных для абонентов консультаций, новые магазины предлагают широкий выбор смартфонов и аксессуаров к ним, современные гаджеты: очки виртуальной реальности, гироборды, квадрокоптеры и другие товаров по ценам интернет-магазина.

«За последние два года наша ритейл сеть показала отличные показатели развития, и мы будем продолжать развивать и совершенствовать ее. К концу года уже 300 магазинов будут работать в новом формате с большим выбором смартфонов и гаджетов, интересными промо-предложениями и уникальной для отечественного ритейла возможностью убедится в реальном времени в качестве 3G сети Киевстар на всех смартфонах в магазине» - комментирует Ольга Смыслёнова, Директор по розничным продажам Киевстар.

