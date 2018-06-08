Продажи смартфонов в магазинах Киевстар выросли на 58%

8 июня 2018, 11:45

Тенденция вытеснения фичерфонов смартфонами продолжает набирать обороты: в первом квартале 2018 года в фирменных магазинах «Киевстар» было продано на 58% больше «умных» телефонов, а в интернет-магазине shop.kyivstar.ua – на 135%.

«Примечательно, что за этот период средний чек покупки так же вырос – на 15%. Мы считаем, что рост продаж более дорогих по стоимости девайсов свидетельствует о растущей требовательности потребителей к функциональности, так как современные «умные телефоны» дают своему владельцу больше функционала и возможностей», - отметила Ольга Смысленова, директор по розничным продажам «Киевстар».



Популяризация смартфонов и специальные, в том числе и уникальные акционные предложения в классическом ритейле и онлайн-магазинах «Киевстар», позволили увеличить оборот в деньгах за первый квартал 2018 года. Так в фирменных магазинах рост составил 76%, а в онлайн-магазине – 149%.



«Украинцы любят технические новинки. Специалисты «Киевстар» обратили внимание, что первый смартфон после фичерфона – очень простой, так как покупатель только привыкает к гаджету. Зато следующий – уже более функциональный и дорогой», - добавила Ольга Смысленова.



Поскольку абоненты лидера телеком-рынка Украины все более активно используют смартфоны (рост базы составляет 23% за период с января по март 2018), «Киевстар» регулярно обновляет ассортимент. Так, например, в первом квартале текущего года в фирменных магазинах были представлены более 100 моделей смартфонов.



Вместе с этим, «Киевстар» продолжал расширять свою сеть – количество магазинов выросло с 376 в первом квартале 2017 до 415 в первом квартале 2018. Данный факт свидетельствует о том, что украинцы все больше доверяют экспертизе оператора не только в телеком-услугах, но уже и на рынке ритейла.

