Киевстар вернет 20% стоимости смартфона или оплатит рассрочку за абонента

5 декабря 2017, 14:15

С 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года в магазинах Киевстар пройдут масштабные новогодние акции: мобильный оператор возвращает 20% стоимости смартфона на мобильный счет или оплатить 2 платежа рассрочки абонента.

Ольга Смысленова, Директор по розничным продажам Киевстар: «В период новогодних праздников мы хотим, чтобы украинцы имели больше возможностей делиться теплом и заботой со своими близкими. Именно поэтому мы проводим беспрецедентные новогодние акции для любимых клиентов. Как мобильный оператор №1, мы предоставляем не только качественную связь, но и большой выбор смартфонов по лучшей цене».

Совершив покупку в официальном магазине или на сайте shop.kyivstar.ua абоненты предоплаченной связи могут значительно сэкономить:

20% стоимости приобретенного смартфона Киевстар возвращает на мобильный счет своего абонента;

этот бонус начисляется на 1 или 2 номера предоплаченной связи Киевстар по усмотрению абонента. Это означает, что весь объем начисленных средств можно получить самому, разделить поровну с близкими или подарить.

бонусные средства можно использовать на услуги мобильной связи Киевстар: абонентскую плату, международные разговоры, связь в роуминге, SMS-сообщения и другие (за исключением контент-услуг). Бонусами можно воспользоваться в течение 6 месяцев.



Для контрактных абонентов Киевстар предлагает рассрочку на 20 месяцев без всякой комиссии:

Киевстар оплатит 2 платежа рассрочки вместо абонента;

предложение доступно для контрактных абонентов – существующих или новых – независимо от тарифного плана, при условии оформления рассрочки в магазине Киевстар.



