Связь без абонплат от Киевстар за покупку 4G-смартфона

8 августа 2018, 9:15

С 06 августа по 30 сентября 2018 года в магазинах Киевстар проходит акция: при покупке любого 4G-смартфона абоненты могут пользоваться до конца года связью и мобильным интернетом без абонплаты.

Все преимущества предложения от Киевстар доступны для новых и существующих контрактных абонентов, при условии изменения тарифного плана на один из принимающих участие в акции.



«Подобный проект – еще одно подтверждение того, что покупая смартфоны в фирменных магазинах Киевстар, клиент получает больше возможностей – теперь еще легче быть на связи, более мобильным и воспользоваться всеми преимуществами 4G», - отметила Ольга Смысленова, Директор по розничным продажам Киевстар.



Для того, чтобы получить мобильную связь и интернет без дополнительных платежей по акционным условиям до 31 декабря 2018 года, во время покупки 4G-смартфона новому абоненту необходимо предъявить паспорт и идентификационный код для оформления договора.



Детальнее с условиями акции можно ознакомиться тут.



Абоненты Киевстар могут на собственном опыте убедиться во всех преимуществах услуги скоростного мобильного 4G-интернета, которая уже стала доступна в 2218 населенных пунктах и на сегодняшний день количество тех, кто уже успел воспользоваться ею, превысило 1,5 млн.



Доступ к услугам по технологии 4G/LTE предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.



