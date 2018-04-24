Продажи девайсов в сети магазинов Киевстар выросли более чем в два раза

24 апреля 2018, 9:45

Украинцы стали активнее покупать 4G-смартфоны и другие девайсы в фирменных магазинах лидера телеком-рынка Украины. Об этом свидетельствуют итоги 2017 года.

Так, количество проданных девайсов в 2017 году выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – на 109%. Доход от продаж за этот период увеличился на 144%. Рост показателей сети магазинов стал возможным благодаря обновлению ассортимента товаров, продуманным маркетинговым акциям и рекламным кампаниям, выгодным условиям рассрочки и кредитов на смартфоны, удобному для потребителей расположению более чем 400 магазинов.

Ольга Смысленова, директор по розничным продажам Киевстар: "Почти 70% всех девайсов, которые купили наши клиенты в прошлом году – это смартфоны. И еще больше внимания при покупке они обращают на то, поддерживает ли смартфон 4G, ведь с запуском нового поколения связи у наших абонентов появляется еще больше возможностей для общения и развлечений. А мы будем предлагать им выгодные условия покупки 4G-смартфонов".

Напомним, 6 апреля Киевстар запустил 4G-сеть в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины. Воспользоваться новым стандартом связи можно если SIM карта и смартфон поддерживают технологию 4G. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.



Например, при покупке 4G-смартфона в магазине Киевстар, абоненты получат доступ к пакету "Premium" Kyivstar Go TV – стриминговому сервису с более чем 170 телеканалами, 8500 фильмами, сериалами и ТВ-шоу в высоком качестве и без тарификации трафика. Также, покупатель получит по 3000 Мб мобильного интернета ежемесячно, в течение трех месяцев, для комфортного использования всех популярных онлайн-сервисов.

Также, купив один из акционных смартфонов Samsung до 23 мая, можно получить 5% его стоимости на мобильный счет или другие бонусные предложения. Например, при покупке Samsung Galaxy S9+ кэшбек составит 1600 гривен.