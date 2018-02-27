Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар выросло вдвое

27 февраля 2018, 16:15

Украинцы все активнее используют «умные» телефоны.

За 2017 год количество смартфонов выросло c 37% до 44% от общего количества устройств в сети Киевстар и достигло 11,7 млн. Почти половина из них поддерживают 4G.

«Смартфонизацию Украины не остановить, – говорит Петр Чернышов, президент Киевстар. – Новые выгодные тарифы и уникальные предложения в наших магазинах стимулируют абонентов активнее покупать смартфоны и пользоваться мобильным интернетом Киевстар».

Количество смартфонов, которые поддерживают связь четвертого поколения выросло в прошлом году в два раза. Если в 2016 году они составляли только 26% от всех смартфонов в сети Киевстар, то в 2017 году – их уже 43%. Такой рост стал возможен благодаря тому, что лидер телеком-рынка существенно расширил покрытие 3G (на февраль 2018 года 3G доступно на территории, где проживает 80% населения Украины) и абоненты стали активнее покупать «умные» телефоны, чтобы использовать мобильный интернет для общения, работы и образования.

Самым популярным брендом 4G-смартфонов в сети Киевстар стал Apple. В 2017 году «яблочных» смартфонов в сети оператора было около 1,1 млн. Также, в пятерку самых популярных брендов 4G-смартфонов попали Xiaomi, Samsung, Lenovo и Meizu.

Согласно исследованию Киевстар, наиболее смартфонизованным регионом Украины оказалась Киевская область – 17% абонентов, которые пользуются смартфонами проживают именно здесь. На втором месте – Днепропетровская область с 10%. На третьем – Одесская область с 8%, затем – Харьковская и Львовская области, с 6% и 5% соответственно.

Абоненты Киевстар могут узнать поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5 # – для проверки смартфона; *245*4# – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.