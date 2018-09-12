Количество смартфонов Apple в сети Киевстар выросла почти на треть

12 сентября 2018, 21:20

Украинцы стали активнее покупать и пользоваться смартфонами компании Apple.

По случаю Apple Special Event – презентации новой линейки iPhone, в Киевстар проанализировали, каким моделям этого бренда отдают предпочтение абоненты и где живет больше всего сторонников «яблочных» девайсов.

В августе 2018 года смартфонов Apple в сети Киевстар стало на 28% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. А количество смартфонов с поддержкой 4G/LTE среди них выросла на 41%. За счет того, что 9 из 10 «яблочных» смартфонов у абонентов уже поддерживают 4G/LTE – этот бренд оказался №1 среди всех 4G-смартфонов в сети Киевстар.

Самые популярные модели, которыми пользуются абоненты Киевстар, разместились в следующем порядке:

1. iPhone 5S, 18% от всех Apple-девайсов;

2. iPhone 6, 15%;

3. iPhone 6s, 13%;

4. iPhone 7, 11%;

5. iPhone 5, 8%.

Прошлогодний флагман – iPhone X – занимает 8-ю позицию и составляет 5% от всех Apple-девайсов, лишь немного отставая от iPhone 4s и iPhone 7 Plus.

Согласно данным Киевстар, больше всего сторонников «яблочных» девайсов живет в Киевской области – 25% абонентов, пользующихся смартфонами Apple проживают именно здесь. На втором месте – Львовская область с 10%. На третьем – Днепропетровская область с 9%, затем - Одесская и Харьковская области, с 8% и 5% соответственно.