11 жовтня Ajax Systems представить нові продукти на Special Event

15 сентября 2022, 9:45

Сьогодні Ajax Systems анонсує новий Special Event — велику онлайн–презентацію останніх розробок для софта і апаратних рішень.



Подія відбудеться у вівторок, 11 жовтня. Час трансляції залежатиме від регіону.

Слоган презентації цього разу — “Зона комфорту”. Ajax Systems виходить із зони комфорту, щоб представити продукти в нових для себе сегментах ринку. Нові пристрої та оновлення побачать партнери та користувачі з понад 130 країн світу.Це стане вже четвертою великою презентацією від Ajax Systems. Попередній Special Event зібрав понад 750 000 переглядів по всьому світу, а також понад 1500 професіоналів індустрії відвідали локальні офлайн-заходи Ajax Systems і партнерів в Україні, Іспанії, Італії, Франції, Румунії та інших країнах. Цього року географія події стане ще більш масштабною.Special Event: Зона комфорту транслюватиметься 19 мовами, включно з англійською, іспанською, італійською, українською, російською, нідерландською, французькою, німецькою, португальською, турецькою, польською, румунською та грецькою. Версії фінською, угорською, словацькою, болгарською, сербською та арабською мовами будуть доступні з субтитрами. Глядачі зможуть вибрати мову до початку трансляції.

Реєстрація

Участь повністю безкоштовна. Зареєструйтеся за посиланням нижче, щоб дізнатися час трансляції у вашому регіоні і додавайте подію до календаря, щоб не пропустити її.



Під час останньої презентації Special Event компанія Ajax Systems представила Fibra — революційну дротову технологію і продуктову лінійку, а також численні доповнення до бездротових систем безпеки. Серед них: лінійка датчиків MotionCam із підтримкою фото за запитом, нова версія Hub 2 із модемом 4G, ретранслятор радіосигналу ReX 2 із підтримкою фотоверифікації та Ethernet-з’єднання, модуль vhfBridge для миттєвої доставки сигналів тривоги без Інтернету, розумна розетка Socket зі штекером типу G, а також модуль інтеграції MultiTransmitter з підтримкою 3EOL.



Дивіться запис трансляції нижче і читайте статтю, щоб дізнатися більше про продукти з минулої презентації Ajax Special Event.