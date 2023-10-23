Ajax Systems презентує продукти відеоспостереження

23 октября 2023, 8:41

20 жовтня Ajax Systems провела пʼятий Ajax Special Event — онлайн-презентацію нових пристроїв і можливостей софту.



Ajax Systems представила пристрої системи відеоспостереження з інноваційним підходом до приватності. Cеред них відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, що забезпечують безкомпромісний рівень безпеки, конфіденційності та гарантують бездоганний користувацький досвід. Презентовано також мережевий відеореєстратор — Ajax NVR, що забезпечує взаємодію систем Ajax і відеоспостереження.



Стало відомо, що тепер рішення Ajax Systems відповідають стандартам Grade 3. Шість девайсів Fibra офіційно отримали сертифікацію, і ще тринадцять перебувають на стадії проходження.



Компанія суттєво вдосконалила охоронні й пожежні системи. Ajax Systems представила пожежні датчики FireProtect 2 AC з живленням від мережі, резервну систему активації синхронної тривоги та бездротову настінну кнопку для активації пожежної тривоги вручну – ManualCallPoint Jeweller.



Крім того, компанія представила свій слоган “Керуй своїм простором”, який є основою нової комунікаційної платформи Ajax і відображає прагнення компанії надати людям повний контроль над їхнім простором, гарантуючи максимальну безпеку, зручність і свободу без жодних кордонів.



Камери: Інтелект і приватність в деталях

TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini втілюють характерний дизайн Ajax. Кожна модель камери оснащена однією з чотирьох конфігурацій: об’єктив з кутом огляду 85 або 110 градусів і роздільною здатністю 3K або 4K. Кожна камера Ajax легко адаптується до зміни освітлення завдяки технології True WDR. Ця розумна технологія за допомогою апаратного та програмного забезпечення виправляє нерівномірне освітлення у складних умовах, кадр за кадром, у реальному часі.



Також камери оснащені цифровим мікрофоном, що використовує спеціальну систему приглушення шуму. Крім того, всі камери відповідають класу захисту IP65, тож здатні витримувати суворі погодні умови.

Камери безперешкодно передають події системи завдяки Ajax Cloud. Пропрієтарна технологія JetSparrow забезпечує швидке однорангове передавання відеоданих. ШІ-аналіз дає камерам змогу виявляти й розпізнавати різні типи об’єктів, зокрема людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Завдяки цьому система відеоспостереження здатна записувати тільки важливі події, заощаджуючи місце на диску.



Налаштуйте функцію виявлення руху пікселів, щоб оптимізувати архів. Визначте зони, щоб запис запускався лише тоді, коли в них відбувається рух. А щоб зробити спостереження максимально вибірковим, можна вмикати камери лише тоді, коли система перебуває під охороною.



Доступність: Усі версії TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini доступні для замовлення



NVR: Відеоспостереження з надійним захистом

Взаємодію систем Ajax і відеоспостереження забезпечить Ajax NVR — мережевий відеореєстратор. Він інтегрується з системою відеоспостереження (VMS) Ajax, гарантуючи безшовну синхронізацію з усією екосистемою Ajax. Широка сумісність дає змогу інтегрувати в систему автоматизації та захисту від вторгнення практично будь-яку IP-камеру.Доступність: NVR вже доступний для замовлення





Традиційно хаб Ajax уособлював цілий обʼєкт, і кожна система Ajax починалася з хаба. Однак компанія поставила собі за мету зробити так, щоб до системи Ajax можна було підключити лише камеру. У результаті Ajax Systems розробила віртуальну одиницю, що має назву «Простір». Користувачі можуть легко створити «Простір» у застосунку Ajax, додати туди необхідні пристрої та безперешкодно керувати ними. Простір може функціонувати як охоронна система, система відеоспостереження або і те, й інше водночас. Усі елементи залишаються незмінними: вкладка керування, кімнати, швидкий доступ до пристроїв автоматизації.



Доступність: Компанія планує перевести всі хаби Ajax на Простори до кінця 2023 року



Cертифікація Grade 3: ринок підвищеної безпеки

Компанія з гордістю оголосила, що пристрої Fibra тепер офіційно сертифіковані за Grade 3 cтандартом. Серед них:



Hub Hybrid (2G)

MultiTransmitter Fibra

StreetSiren Fibra

StreetSiren DoubleDeck Fibra

HomeSiren Fibra

KeyPad Fibra

Сертифікація є ключовою для об’єктів підвищеного ризику, зокрема банків, магазинів зброї, державних установ, музеїв, великих складів та офісів, де зберігається цінне обладнання й інформація.



KeyPad TouchScreen: Керування без зусиль

Бездротова клавіатура з сенсорним екраном KeyPad TouchScreen пропонує графічний інтерфейс, де вся важлива інформація відображається миттєво. Пристрій має інтуїтивно зрозуміле керування групами, звичний інтерфейс, схожий на застосунок Ajax, великий сенсорний IPS-дисплей і найсучасніші функції безпеки, зокрема технологію DESFire® і підтримку радіопротоколу BLE (Bluetooth Low Energy), який дає змогу використовувати застосунок для смартфона замість карток або брелоків.Доступність: Бездротова клавіатура доступна для замовлення. Запуск дротової версії запланований на 1 квартал 2024 року

Ajax Systems оголосила про інтеграцію з Yale, лідером у сфері безпеки розумних будинків, який вже випустив понад мільйон розумних замків і має 180-річну історію. Користувачі зможуть керувати та автоматизовувати розумний замок Yale прямо з застосунку Ajax. Це стане можливим завдяки миттєвому з’єднанню з хмарою через Yale Home API, яке забезпечить безперебійний і захищений зв’язок з кожною системою Ajax.

Серед перших розумних замків Yale, інтегрованих з Ajax — найпопулярніші моделі:



Yale Linus Yale Doorman V2N / Classic

Yale Doorman L3S

Незабаром Ajax Systems запустить пілотну інтеграцію з Yale в Норвегії, Швеції, Італії та Іспанії, а згодом планує поширити її в США, Канаді й інших країнах.



Можливості софта Ajax від CEO MacPaw

Олександр Косован, відомий розробник програмного забезпечення, CEO MacPaw та керівник венчурної компанії поділився досвідом використання системи Ajax. Олександр відзначив дизайн, зручність і простоту системи, де все — від сповіщень до керування — створене для людей.



Олександр має досвід використання системи як вдома, так і в офісі. Зокрема, внутрішня служба безпеки його компанії використовує застосунки PRO, щоб керувати правами доступу, перевіряти пристрої та додавати нових користувачів віддалено, без необхідності кудись виїжджати чи викликати підрядників.

Великі зручні кнопки, колірне кодування, виразні шрифти та зрозумілий інтерфейс у застосунках дозволяє легко перемикатися на різні простори та почуватися в безпеці.



Ajax SIM: Досвід користування Ajax у SIM-карті

Компанія представила нову послугу, яка передбачає використання роумінгової SIM-карти, попередньо встановленої в хаб. Карта запрограмована на роботу з конкретним хабом, що забезпечує миттєве з’єднання без додаткових налаштувань інженером монтажу.



Ajax SIM має повне зʼєднання і сумісна з 2G/3G/4G(LTE). Під час встановлення не потрібно тестувати кілька операторів — SIM-карта автоматично вибирає найсильніший і найменш перевантажений сигнал. Це IoT-карта, тому її не потрібно активувати телефоном. Просто встановіть хаб і активуйте SIM-карту в PRO-застосунках.