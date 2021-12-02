Ajax Systems представила проводные продукты Fibra на Special Event

2 декабря 2021, 21:45

2-го декабря Ajax Systems провела свой третий Special Event.

Компания представила сразу несколько сильных дополнений к беспроводным системам безопасности и презентовала собственную проводную технологию Fibra c одноименной линейкой устройств. На презентации команда Ajax Systems показала первую гибридную централь от Ajax, рассказала о новых версиях хабов с поддержкой 4G и продемонстрировала несколько разработок для локальных рынков.



В этом году презентацию посмотрели партнеры и пользователи из более чем 150 стран мира. Онлайн-ивент транслировался сразу на 14 языках: украинском, английском, русском, испанском, итальянском, французском, немецком, нидерландском, польском, португальском, румынском, турецком, арабском и греческом.



Премьера Fibra: дополнительное звено в экосистеме Ajax





Один из самых распространенных запросов от профессионалов индустрии — запрос на гибридную систему безопасности. Комбинация проводов и радио позволяет покрывать крупные и промышленные объекты. Инженеры Ajax сосредоточились на технологии, которая позволила бы полностью перенести пользовательский опыт из беспроводной системы. Благодаря экспертизе, нарощеной с 2011 года, появилась Fibra.



Новая проводная линейка устройств Fibra унаследовала все преимущества беспроводной линейки Jeweller. Линия в 2000 метров может покрыть даже многоэтажное здание, а потребление энергии — в 100 раз меньше, чем в среднем у других проводных датчиков в индустрии. Как и для устройств Jeweller, передача данных внутри Fibra зашифрована, устройства оснащены технологиями антисаботажа, система быстро монтируется и контролируется со смартфона.



Централью для новой линейки стал Hub Hybrid, который представляет синергию проводных и беспроводных технологий. Всего в первом релизе Fibra девять устройств, которые практически полностью копируют беспроводную линейку: MotionProtect, MotionProtect Plus, DoorProtect, DoorProtect Plus, GlassProtect, CombiProtect, KeyPad, HomeSiren, StreetSiren.



Фото по запросу: следующий виток развития MotionCam





Чтобы пользователи Ajax могли избавиться от лишних волнений в один клик, специальная серия датчиков MotionCam и MotionCam Outdoor будет поддерживать функцию фото по запросу. При этом, конфиденциальность и приватность не нарушается: запрашивать фото смогут только те пользователи системы, у которых есть на это разрешения. Права приватности можно будет настроить в одноименном меню хаба — Приватность.



На рынке будут представлены как устройства с поддержкой фото по запросу, так и без.



В продаже: первый квартал 2022



Hub 2: новая версия с 4G-модемом

Проникновение высокоскоростного мобильного интернета отличается в разных регионах. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность всем пользователям независимо от условий связи, Ajax Systems будут выпускать Hub 2 в двух версиях: Hub 2 (2G) и Hub 2 (4G). К версии централи с 2G модемом добавится новая, с более продвинутым модемом, поддерживающим 2G, 3G и 4G (LTE) сети. Пользователи Ajax могут выбрать подходящий хаб для своего региона, с учетом доступных технологий связи.



В продаже: первый квартал 2022



ReX 2: поддержка фотоверификации и подключения по Ethernet

Новый ReX 2 теперь не просто увеличивает дальность сигнала, но и может самостоятельно регулировать связь. Не важно, сколько устройств подключено через ReX 2 — пять, десять или сто — их радиомодули автоматически подстраиваются для оптимального энергопотребления. Четыре встроенные антенны и два независимых радиомодуля удваивают дальность связи ReX 2 с беспроводными устройствами Ajax, включая датчики MotionCam. Независимо от размера и характера стен охраняемой зоны, тревоги передаются мгновенно, а первое фото с MotionCam будет доставлено за 13 секунд.





Для системы безопасности крайне важно всегда быть на связи, быть устойчивой к перебоям интернета и исправно передавать сигнал в случае опасности. Для этого Ajax Systems разработали vhfBridge — модуль, обеспечивающий хаб еще одним каналом связи с пультом мониторинга. В случае тревоги событие передается по цепочке: от хаба к модулю vhfBridge через Jeweller, далее проводами от vhfBridge на сторонний радиопередатчик, и от него — на пульт мониторинговой станции. При этом весь процесс происходит мгновенно. Это позволяет использовать систему Ajax в городах с нестабильным интернетом, горах, природно-заповедных зонах или пустынной местности.



Socket (type G): умная розетка с британской вилкой





Ajax Systems расширили линейку устройств автоматизации и разработали британскую версию Socket с вилкой типа G. В этой британской серии также появится функциональная кнопка, которая позволяет управлять Socket без приложения или Button. Также в настройках добавится больше гибкости: настраиваемый порог защиты по току, точная настройка яркости и сброс счетчика энергопотребления.



У новой розетки Ajax будет беспрецедентная дальность связи по воздуху: до 7 раз больше, чем у конкурентов в сегменте умного дома. Максимальный радиус — до 1100 метров двусторонней, зашифрованной связи, которая не зависит от Wi-Fi.



MultiTransmitter: модуль интеграции проводных датчиков с поддержкой 2/3EOL





В ответ на запросы профессионалов индустрии модуль интеграции MultiTransmitter получит поддержку подключения датчиков с двумя и тремя резисторами. Другими словами, модуль интеграции сможет различать больше типов событий подключенного проводного датчика. Это добавит гибкости при реновации сигнализаций с множеством зон на коммерческих объектах и увеличит количество совместимых устройств.