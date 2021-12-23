Ajax Systems открывает R&D офис во Львове

23 декабря 2021, 10:15

Украинский разработчик и производитель систем безопасности Ajax Systems открывает четвертый R&D офис, на этот раз во Львове.



За год планируется создать команду из 20-25 специалистов. В первую очередь компания ищет талантливых инженеров — embedded и hardware-разработчиков, Java-разработчиков, а также менеджеров проектов. Открытие офиса во Львове состоится в январе 2022 года.

Опыт автономных R&D команд в Харькове и Виннице показал сильные результаты: именно в харьковском офисе была разработана Fibra, новая проводная линейка устройств Ajax, а винницкая команда дополнит продуктовую линейку новым датчиком. Масштабирование такого опыта в других городах Украины продолжается, ведь за год команда разработчиков выросла втрое. Львовская команда будет разрабатывать новые устройства системы безопасности Ajax независимо от киевского, харьковского и винницкого офисов.Львов очень привлекателен для IT-компаний — как аутсорс, так и продуктовых. Мы видим большой потенциал местных разработчиков и студентов. Ожидаем, что за год команда создаст несколько новых устройств.Александр Конотопский, основатель и CEO Ajax SystemsВ регионе сконцентрировано много технических учебных заведений, один из которых — Национальный университет «Львовская политехника», известный своими сильными специалистами.У Ajax Systems есть два завода в Киеве и три R&D офиса в Киеве, Харькове, Виннице. В компании работают более 1800 специалистов, из них 350 — в R&D департаменте. Продуктовая линейка Ajax включает в себя целый спектр IoT устройств: охранные и пожарные датчики, датчики затопления, реле и умные розетки, модули интеграции и устройства управления. Системами Ajax пользуются более 1 200 000 пользователей в 130 странах мира.