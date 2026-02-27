Ajax Systems здобула дві нагороди на iF DESIGN AWARD 2026

27 февраля 2026, 10:04

Ajax Systems, міжнародна технологічна компанія і найбільший у Європі виробник охоронних систем, отримала відзнаку iF DESIGN AWARD 2026, одного з найпрестижніших і найвідоміших у світі конкурсів дизайну.

Цьогоріч два продукти Ajax відзначені нагородою, яку присуджують за видатний промисловий дизайн, функціональність та користувацький досвід:Ajax Superior KeyPad Outdoor FibraAjax Superior SeismoProtect G3 FibraЗаснована в Німеччині у 1954 році, премія iF DESIGN AWARD є авторитетним міжнародним знаком якості за винятковий дизайн. Щороку міжнародні експерти оцінюють тисячі робіт за суворими й нейтральними критеріями — зокрема інноваційністю, зручністю використання, естетикою та актуальністю."Перемога на iF DESIGN AWARD — це потужне визнання нашого підходу до розробки продуктів, де інженерна досконалість поєднується з продуманим дизайном. В Ajax Systems ми переконані: технології безпеки мають не лише працювати бездоганно, а й органічно інтегруватися в сучасні простори. Ці нагороди відображають відданість нашої команди створенню продуктів, які є інтуїтивними, надійними та естетично довершеними", - Valentine Hrytsenko, CMO в Ajax Systems.