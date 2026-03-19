ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения на Ближнем Востоке

19 марта 2026, 15:45

Высокопоставленные чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе в случае эскалации войны между США, Израилем и Ираном.

Региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья Ханан Балхи заявила, что сотрудники ООН следят за последствиями ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана и остаются "бдительными" в отношении любой ядерной угрозы.



Балхи подчеркнула, что "худший сценарий — ядерный инцидент" и даже при всей подготовке невозможно полностью избежать его разрушительных последствий для региона и мира, которые могут продолжаться десятилетиями.

