Axios: Израиль проводит учения по нанесению ударов по Ирану

22 мая 2025, 11:15

Израильские военные активно готовятся к возможному удару по ядерным объектам Ирана, если переговоры США и Тегерана провалятся. Об этом сообщает Axios, со ссылкой на два источника, близких к ходу переговоров.

По данным издания, армия Израиля проводит учения и оперативные приготовления, опасаясь, что «окно возможностей» для успешного удара скоро закроется. Один из источников отметил, что премьер Нетаниягу ожидает провала ирано-американских переговоров, чтобы получить одобрение на действия - либо от США, либо действовать самостоятельно.При этом в администрации Трампа обеспокоены возможностью израильского удара без координации с Вашингтоном. Источники Axios подчеркивают: речь идет не о разовой атаке, а о потенциальной военной кампании продолжительностью не менее недели.