Израильские хакеры заявили о взломе 130 заправочных станций в Иране

3 октября 2024, 9:15

Израильская хакерская группа Red Evils заявила о взломе систем управления десятками заправочных станций в Иране, в частности в Тегеране.

По их утверждению, хакеры зашифровали данные и нарушили работу примерно 130 заправочных станций, принадлежащих различным поставщикам энергии. В результате многие станции оказались отключены, что вызвало перебои в поставках топлива и значительные разрушения. В заявлении группы также говорится, что некоторые из пострадавших компаний ранее оказывали логистическую поддержку во время иранской атаки на Израиль.