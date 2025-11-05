Иран запускает телеканал на иврите

5 ноября 2025, 8:45

Иран анонсировал запуск нового телеканала на иврите, который будет ориентирован на израильскую аудиторию.

Этот шаг является частью усилий Тегерана по расширению своего влияния через информационные каналы и напрямую противостоянию Израилю в медийной сфере.

По словам президента Ирана Пезешкиана, создание телеканала стало результатом решения Верховного совета культурной революции, который контролирует информационную политику страны. Новый канал, как утверждается, будет бороться с «пропагандой сионистского режима» и распространять риторику, выгодную иранскому режиму, что делает его инструментом пропаганды в руках Тегерана.До этого Иран уже запускал англоязычные, арабоязычные и франкоязычные каналы, такие как Press TV и Al Alam, которые активно использовались для распространения иранской точки зрения за рубежом.Этот шаг Ирана также происходит на фоне обострения информационного противостояния между Израилем и Ираном, особенно после эскалации конфликта в Газе. В последние недели иранские чиновники открыто заявляют о необходимости «борьбы с пропагандой, распространяемой Израилем», и утверждают, что необходимо донести информацию о «преступлениях сионистского режима» до израильтян на их родном языке.