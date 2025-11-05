ГлавнаяНовости
5 ноября 2025, 8:45

Иран запускает телеканал на иврите

Иран анонсировал запуск нового телеканала на иврите, который будет ориентирован на израильскую аудиторию.

Этот шаг является частью усилий Тегерана по расширению своего влияния через информационные каналы и напрямую противостоянию Израилю в медийной сфере.

По словам президента Ирана Пезешкиана, создание телеканала стало результатом решения Верховного совета культурной революции, который контролирует информационную политику страны. Новый канал, как утверждается, будет бороться с «пропагандой сионистского режима» и распространять риторику, выгодную иранскому режиму, что делает его инструментом пропаганды в руках Тегерана.

До этого Иран уже запускал англоязычные, арабоязычные и франкоязычные каналы, такие как Press TV и Al Alam, которые активно использовались для распространения иранской точки зрения за рубежом. 

Этот шаг Ирана также происходит на фоне обострения информационного противостояния между Израилем и Ираном, особенно после эскалации конфликта в Газе. В последние недели иранские чиновники открыто заявляют о необходимости «борьбы с пропагандой, распространяемой Израилем», и утверждают, что необходимо донести информацию о «преступлениях сионистского режима» до израильтян на их родном языке.
