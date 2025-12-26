"Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців", - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.
- Технологии | Сегодня, 11:15
В Україні запрацювала ШІ-система відеоспостереження
- Технологии | Сегодня, 10:45
Швеція готує пакет підтримки України у сфері ППО, - Шмигаль
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Lviv Croissants відкрили новий заклад у Польщі
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Житель Арканзаса сорвал джекпот лотереи Powerball в размере $1,8 млрд
- Интернет | Сегодня, 9:15
У Польщі запустили новий сервіс для пошуку укриттів
- Технологии | Сегодня, 8:45
В Северной Корее показали строительство атомной подводной лодки
- Технологии | Сегодня, 8:15
i24: Турция размещает радары в Сирии, ограничивающие свободу ВВС Израиля
- Безопасность | Вчера, 10:45
Администрация Трампа отменяет лотерейную систему для рабочих виз
- Связь | Вчера, 10:15
"Пункты несокрушимости" обяжут иметь автономный интернет — Минцифры
- Обзоры | Позавчера, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
- Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою
- Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність
