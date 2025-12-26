Швеція готує пакет підтримки України у сфері ППО, - Шмигаль

26 декабря 2025, 10:45

"Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців", - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.