Українські розробки інтегруватимуть із системами NASAMS

1 июля 2025, 12:45

Укроборонпром і норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовилися про співпрацю у сфері зміцнення потенціалу української протиповітряної оборони.

Йдеться про партнерство щодо інтеграції наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності в інфраструктуру NASAMS. Зокрема передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю.Раніше представники KDA провели попередні перемовини з українськими колегами та вивчили їх виробничі та науково-технічні спроможності.«Розвиток і масштабування наших систем протиповітряної та протиракетної оборони є одним з безперечних пріоритетів діяльності Укроборонпрому. Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства», – зазначив Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.