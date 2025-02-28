Норвезький виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні

28 февраля 2025, 13:15

"Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства.

Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій", - заявив Президент компанії Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі.

Він зазначив, що мова йде про масове виробництво ракет, тобто сотні й розглядається можливість створення спільних підприємств протягом декількох місяців.Оце от одна з моїх улюблених рубрик під робочою назвою "Якщо Путіну потрібна ВСЯ Україна - то як пояснити відкриття нових і нових оборонних підприємств з різних країн-союзників?"