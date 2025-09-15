ГлавнаяНовости
15 сентября 2025, 13:45

На Чернігівщині бібліотеки масово списують книжки

Під «чистку» йде радянська пропаганда, російські автори та навіть зарубіжна класика, якщо вона надрукована російською. Водночас на полиці потрапляє сучасна масова література, часто поверхнева.

Іронія в тому, що замість Шевченка чи Коцюбинського читач іноді знаходить «легкі романи» й навіть російських письменників, які досі не засудили війну.


