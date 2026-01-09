Впервые за 124 года – в Украине заметили большую горлицу

9 января 2026, 9:15

Эта птица родом из Азии, но на днях ее заметили в Кировоградской области. В последний раз большая горлица залетала на территорию Украины еще в 1902 году, поэтому событие привлекло десятки фотографов со всей страны.



«Вчера птица собрала 13 бердвотчеров: люди приехали из Житомира, Черкасс, Кропивницкого и, конечно, я – из Харькова. 400 км в одну сторону, выехать в непогоду и уже вечером возвращаться домой – и да, это абсолютно нормальный сценарий, когда знаешь, за кем едешь», – написала фотограф Яна Толмачова.