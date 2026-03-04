МВС РФ офіційно отримує нову напівавтоматичну “кілометрову” гвинтівку

4 марта 2026, 12:15

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації офіційно включило 7,62-мм снайперську гвинтівку Чукавіна (СВЧ) до переліку озброєння — рішення оформлене урядовою постановою, про що повідомив виробник Концерн «Калашников».

Практичний зміст цього кроку — не “нова зброя” сама по собі, а стандартизація сучасного стрілецького комплексу для правоохоронного застосування: СВЧ заявляється як платформа під роботу на дистанціях до 1000 м з упором на ергономіку (підгонка під стрільця/екіпірування) та модульність під прицільні засоби.По «залізу» озвучені параметри виглядають як компроміс між керованістю та дальністю: маса близько 4,8 кг (без боєприпасів), довжина ~1170 мм із розкладеним прикладом і полум’ягасником, ствол 620 мм.Це не робить СВЧ “чудо-снайперкою”, але робить її зручною для штатного використання підрозділами, які працюють у змішаних умовах — від охорони об’єктів до більш жорстких сценаріїв із потребою швидко ставити приціли різних типів.На тлі того, як у попередніх кейсах ми бачили «помехостійку навігацію» (Комета) й боротьбу за живучість інфраструктури зв’язку (маскування антен), тут той самий принцип переноситься на рівень людини зі зброєю: виграє не той, у кого гучніший бренд, а той, хто швидше уніфікує сенсори/прицілювання й зменшує “тертя” у штатній експлуатації.